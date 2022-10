Relacje nie są nowością w internecie. Swoją pierwszą formę przybrały zdaje się w aplikacji Snapchat, w której to można wysyłać różne treści znajomym, znikające po upływie doby. Ten pomysł spodobał się następnie Instagramowi, który umieścił je w swojej platformie jako Instagram Stories, czyli relacje, robiąc tym samym ogromną konkurencję wspomnianemu Snapchatowi. Ale to nie wszystko - relacje wprowadzono również na Facebooku, Twitterze, a także LinkedIn, jednak na tych dwóch ostatnich nie zdały one egzaminu i zostały wycofane w 2021 roku po mniej niż roku funkcjonowania.

Relacje w Signal. Tak samo, jak u innych, ale bezpiecznie

Jak się okazuje, relacje zawitają także na Signal. Pozwalają one tworzyć i udostępniać znajomym zdjęcia, filmy i/lub teksty, które znikają automatycznie po 24 godzinach. Co istotne, relacje również mają działać zgodnie z ideą platformy - signalowe "stories" mają szyfrowanie end-to-end, więc ci, którym zależy na zachowaniu prywatności (w takim stopniu, w jakim tego chcą), mogą spać spokojnie.

Użytkownicy mogą wybrać, komu konkretnie chcą udostępnić tego typu treści. Oprócz grup i niestandardowych list znajomych, do wyboru mamy również nasze kontakty oraz wszystkie osoby, z którymi rozmawialiśmy. Gdy udostępnimy relacje grupom, każdy jej członek może je oglądać, udostępniać, a także reagować i odpowiadać na nie.

Jeśli jednak wiemy, że relacje nie są dla nas, możemy je w każdej chwili wyłączyć w ustawieniach. Trzeba tylko pamiętać o tym, ze to uniemożliwi nam zarówno tworzenie naszych relacji, jak i oglądanie tych udostępnionych przez inne osoby.

Signal podkreśla, że funkcja jest obecnie w fazie beta, zatem jedynymi osobami, które aktualnie będą mogły zobaczyć nasze relacje, są ci znajomi, którzy również biorą udział w testach.

Biorąc pod uwagę inne podmioty, które próbowały swojego szczęścia z relacjami, to, czy opcja pozostanie na platformie, czy może nie przypadnie do gustu użytkownikom, dopiero się okaże. Z pewnością tym, co wyróżnia relacje na Signalu jest szyfrowanie end-to-end, ma to więc szanse na powodzenie.

Wersję beta można pobrać ze strony społeczności Signala. Tam też twórcy proszą o pozostawienie swojej opinii dotyczącej funkcji.