Smoczy oddech podbija TikTok. Niebezpieczny trend z cukierkami

Na TikToku pojawił się kolejny niebezpieczny trend. Jest on związany z jedzeniem, a jego nazwa to "Smoczy oddech" (ang. Dragon's breath). Główną rolę w trendzie gra ciekły azot, który choć nie jest nielegalny, a nawet bywa często wykorzystywany przez kucharzy do przyrządzania potraw, ma niebezpieczne oblicze.

