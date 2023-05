W końcu jest! Ta nowość na WhatsAppie ucieszy wszystkich

WhatsApp to bardzo popularny komunikator, którego używamy na co dzień, by pozostawać w kontakcie z bliskimi, znajomymi czy współpracownikami. No i wiecie jak to jest, na telefonie zazwyczaj piszemy szybko, wręcz w biegu, często możemy więc popełniać błędy. Gdy wydarzy się to w konwersacji z rodziną to jeszcze pół biedy, gorzej, kiedy palec omsknie się nam w rozmowie z szefem. Ale to koniec małych zawałów, WhatsApp będzie miał bowiem nową funkcję, która na zawsze rozprawi się z naszymi literówkami.

Zdjęcie Zrobiłeś błąd w wiadomości na WhatsAppie? A może chcesz coś dopisać? Teraz to będzie możliwe! / 123RF/PICSEL