YouTube usuwa dla wielu przydatną funkcję. "Nie idźcie tą drogą!"

Całkiem niedawno na YouTubie pojawiło się kilka nowych funkcji. Powiadomienie o zmianach możemy przeczytać po wejściu na platformę. W ramach nowości ukazał się między innymi zaktualizowany ciemny motyw, który jest jeszcze ciemniejszy, a dodatkowo możemy uruchomić także efekt, który sprawi, że kolor tła aplikacji będzie się dostosowywał do oglądanego filmu.

Dodano także bardziej charakterystyczny wygląd przycisków, jakimi są: łapki w górę i dół, udostępnij, pobierz, podziękuj i zapisz. To nie wszystkie zmiany, którymi możemy cieszyć się podczas używania YouTube’a. Jedna została wprowadzona (a może zabrana) raczej po cichu, zdaje się przez przypadek...

Sortuj filmy według najstarszego...

Gdy poznaję nowych twórców na YouTubie, a następnie decyduję się zasubskrybować kanał, często chcę zapoznać się z większością umieszczonych na kanale materiałów. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku tych o tematyce podróżniczej. Wtedy bardzo łatwo było dotrzeć do starszych materiałów poprzez filtr "od najstarszego do najnowszego". Teraz to niemożliwe. Obecnie filmy możemy wyszukiwać czy przeglądać jedynie korzystając z oznaczeń "ostatnio przesłane" i "popularne". Do najstarszych filmów możemy oczywiście dotrzeć, jednak... każdorazowo przechodząc przez cały kanał, pomijając jednocześnie wszystkie najnowsze materiały. W przypadku twórców, którzy swoją działalność na platformie prowadzą od lat, to może przecież zająć długi czas.

Wszystko zaczęło się od problemu

Jak się okazuje, użytkownicy zaczęli zgłaszać problem z widocznością funkcji już w maju 2022 roku. Wtedy też zespół YouTube’a odpowiedział, że opcja jest dostępna, a jeśli oglądający jej nie widzą, mają spróbować wyczyścić pamięć podręczną i ciasteczka albo ponownie zainstalować aplikację. Wielokrotnie informowano, że ewentualna usterka została naprawiona. 31 października 2022 roku YouTube uznał, że napotkał pewne problemy podczas tworzenia nowych filtrów dla treści na urządzenia mobilne i w związku z tym funkcja ta została tymczasowo usunięta. Jak jednak możemy zauważyć, opcja zniknęła także z platformy wyświetlanej w przeglądarkach. Niewykluczone zatem, że sortowanie według momentu dodania wróci na YouTube, ale obecnie... musimy sobie poradzić poprzez cierpliwe przeglądanie wszystkich filmów dodanych na wybrane przez nas kanały.