W poście opublikowanym na blogu Twittera ogłoszono nową opcję do wykorzystania na platformie. Chodzi o dodawanie różnych multimediów do tweetów!

To dobra wiadomość, ponieważ dotychczas gdy chcieliśmy bardziej zobrazować swoje myśli albo więcej pokazać, mogliśmy dodać do 4 zdjęć lub 1 film w poście, a dodatkowe (także rodzaje) umieścić w formie dłuższego wątku czy jednej odpowiedzi na opublikowany post. Trzeba przyznać, że 280 znaków na wiadomość bywa bardzo ograniczające, zwłaszcza jeśli ktoś przy okazji przekazywania informacji lubi ubarwiać historię, a w tym pomagają właśnie multimedia. Nie ma też co ukrywać, że mocno przyciągają wzrok i naszą uwagę - nawet bardziej, gdy jest ich więcej różnego rodzaju.

Zdjęcie Gdy po aktualizacji będziemy chcieli dodać post, na ekranie naszych urządzeń zobaczymy krótki komunikat / Zrzut ekranu/Twitter / archiwum prywatne

Nie oznacza to jednak oczywiście, że zdjęć, filmów czy gifów można teraz dodać nieskończoną ilość. Komponując tweeta, w jednym możemy umieścić do czterech multimediów, które można mieszać. Czy to spowoduje, że część treści na Twitterze będzie nieczytelna? Jest to prawdopodobne. Jak jednak czytamy w komunikacie, który wyświetla się, gdy chcemy dodać post, funkcja jest obecnie testowana. Możliwe zatem, że jeśli nie zda egzaminu, platforma zdecyduje się wrócić do opcji dodawania pojedynczych typów multimediów do tweetów.

Jak dodać zdjęcie, wideo lub gify do tweeta?

Korzystanie z funkcji jest bardzo proste. Wystarczy standardowo kliknąć na plusa, którym dotychczas dodawaliśmy post, a następnie wybrać odpowiednie multimedia, których reprezentujące ikony znajdują się na dole okienka nad klawiaturą urządzenia.

Aktualizacja jest już dostępna na urządzeniach z iOS-em i Androidem. Nie skorzystamy z niej jeszcze na komputerach z systemami Windows i MacOS, ale tweety z różnymi typami multimediów nadal można oglądać na wszystkich platformach.