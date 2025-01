Co potrafi Samsung Galaxy S25 Ultra?

Galaxy Store umożliwia pobieranie aplikacji dostosowanych do Galaxy S25 Ultra . Współpraca z kontem Google zapewnia dostęp do usług w chmurze, a personal data engine dba o bezpieczeństwo danych użytkownika.

Galaxy S25 Ultra to model urządzenia, który wyróżnia się zaawansowanym systemem fotograficznym. MP aparat szerokokątny, zoom optyczny oraz funkcja automatyczne przycinanie (auto trim) umożliwiają wykonywanie profesjonalnych zdjęć i filmów w czasie rzeczywistym. Faktyczne wykrywanie dźwięków oraz możliwość załączania obrazów do komunikatu błyskawicznie znajdź informacje to kolejne innowacje, które czynią ten smartfon wyjątkowym. Dodajmy do tego możliwość korzystania z niektórych funkcji Samsung AI.