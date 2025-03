Jeszcze wyższa efektywność odkurzania? Skuteczne sprzątanie każdej powierzchni z odkurzaczem bezprzewodowym z funkcją aktywnego mopowania

Dodatkowo na podłodze czasami mogą pojawić się trudne do usunięcia plamy, będące wynikiem nieostrożności. Standardowy odkurzacz może nie poradzić sobie z cięższymi zabrudzeniami, a tradycyjne mycie zaschniętych plam bywa uciążliwe. Jak zatem skutecznie usuwać uporczywe plamy z twardych powierzchni?

Rozwiązaniem mogą być nowoczesne odkurzacze bezprzewodowe z funkcją aktywnego mopowania, takie jak model Power Hygienic 800 WET. Efektywnie usuwa nawet najbardziej zaschnięte plamy i przywracając podłogom blask, przewyższając tradycyjne metody sprzątania. Mogą one całkowicie odmienić nasze codzienne nawyki związane z utrzymaniem czystości.

Wysoka skuteczność odkurzania każdej powierzchni

Odkurzacz bezprzewodowy Power Hygienic 800, wyposażony w indukcyjny silnik, generują pięciokrotnie większą moc ssania*, co zapewnia dokładne czyszczenie dywanów i podłóg twardych. Odkurzacz wychwytuje do 99%** kurzu z odkurzanej powierzchni. Dostarczają wszechstronne rozwiązania umożliwiające efektywne odkurzanie każdego rodzaju powierzchni, w tym miejsc trudno dostępnych. Jego kluczowe cechy to m.in.:

funkcja aktywnego mopowania, która poza uzyskaniem higienicznie czystych podłóg pozwala na ich polerowanie (przy pomocy specjalnych padów),

technologia UV, która pozwala na usuwanie pyłków, bakterii, kurzu, roztoczy i alergenów, pozostawiając higienicznie czyste powierzchnie,

zaawansowana 5-stopniowa filtracja, która skutecznie zatrzymuje nawet najdrobniejsze cząsteczki kurzu,

długi czas pracy na jednym ładowaniu, który zapewnia nieprzerwane sprzątanie,

wygodny panel sterowania, który umożliwia stałą kontrolę ustawień,

ergonomiczny design i stacja ładowania, które zapewniają komfort użytkowania i łatwe przechowywanie,

akcesoria dedykowane do różnych potrzeb, które umożliwiają skuteczne sprzątanie w różnych warunkach.

Uporczywy brud i zaschnięte plamy podłóg nie stanowią już problemu

Funkcja aktywnego mopowania nie tylko zapewnia higienicznie czyste podłogi, ale także umożliwia ich polerowanie dzięki specjalnym padom. Zaawansowana szczotka PowerPro Mop skutecznie usuwa uporczywe zabrudzenia i zaschnięte plamy, jednocześnie chroniąc powierzchnie podłóg przed zarysowaniami. Obrotowe dyski mopujące, osiągające prędkość 260 obrotów na minutę***, w połączeniu z delikatnymi nakładkami z mikrofibry, umożliwiają efektywne mopowanie bez potrzeby intensywnego szorowania.

Higieniczna czystość powierzchni materacy i łóżek

Odkurzacze z serii Electrolux Power Hygienic 800, wyposażone w elektroszczotkę BEDPROPOWER™ PLUS z technologią UV, skutecznie usuwają pyłki, bakterie, kurz, roztocza i alergeny z materacy, łóżek, łóżeczek dziecięcych oraz sof, zapewniając higienicznie czyste powierzchnie****. Dodatkowo, dzięki 5-stopniowemu systemowi filtracji, usuwają do 99,99% mikropyłów o wielkości 0,3-10 µm, co zapewnia idealnie czyste powietrze i zdrowy dom. Wszystkie elementy i filtry są zmywalne, co ułatwia ich utrzymanie w czystości.

Stała kontrola ustawień i długi czas odkurzania na jednym ładowaniu

Odkurzacze bezprzewodowe Electrolux Power Hygienic 800 oferują stałą kontrolę ustawień i długi czas odkurzania na jednym ładowaniu, z maksymalnym czasem pracy wynoszącym 60 minut. Cyfrowy wyświetlacz LED pokazuje poziom naładowania akumulatora (100-75-50-25%) oraz aktualny tryb pracy. Można regulować moc ssania pomiędzy czterema trybami: MIN, MID, TURBO i AUTO, który automatycznie dostosowuje moc do rodzaju powierzchni. Na panelu znajdują się ikony informujące o zatkaniu systemu oraz konieczności wyczyszczenia filtra, aby utrzymać optymalną moc odkurzacza. Dodatkowo, panel sterowania odkurzacza sygnalizuje tryb pracy na mokro oraz potrzebę pielęgnacji lub wymiany filtra, gdy jest to konieczne.

Komfort i ergonomia dzięki konstrukcji odkurzacza

Dzięki teleskopowej, aluminiowej rurze można dostosować wysokość odkurzacza do własnych potrzeb. Zakres rury wynosi od 93 cm do 114 cm, co zapewnia wygodne i ergonomiczne odkurzanie. Stacja ładująca została zaprojektowana z myślą o wygodzie użytkowania oraz przechowywania dodatkowych ssawek i końcówek. Wyposażona w magnesy oraz dedykowany stojak, umożliwia łatwe przechowywanie funkcjonalnych akcesoriów w jednym miejscu. Są one zawsze gotowe do użycia, co eliminuje konieczność przerywania pracy w celu dobrania odpowiedniej ssawki.

Sprzątanie w różnych warunkach dzięki dedykowanym akcesoriom

Odkurzacze bezprzewodowe Electrolux Power Hygienic 800 są wyposażone w różnorodne akcesoria, które ułatwiają sprzątanie na różnych powierzchniach i w różnych warunkach. Dzięki nim urządzenie skutecznie radzi sobie z różnymi rodzajami zabrudzeń. W zestawie znajdują się:

Elektroszczotka PowerPro do różnych powierzchni

Elektroszczotka z technologią aktywnego mopowania PowerPro Mop

Elektroszczotka z technologią UV BedProPower+

Szczotka do delikatnych powierzchni

Szczotka do kurzu

Szczotka szczelinowa

Zbiornik na wodę

Nakładki mopujące

Filtr mikrocząsteczek

Wieszaki na akcesoria

Stacja ładowania

Dzięki akcesoriom odkurzacz osiąga maksymalną skuteczność zarówno na dywanach, jak i twardych podłogach. Zaawansowane technologie, takie jak BrushRollClean™, ułatwiają oczyszczanie obrotowej szczotki z włosów i włókien. Wystarczy nacisnąć przycisk na górze ssawki, aby szybko i łatwo usunąć blokady.

Dodatkowo, dostępna osobno rewolucyjna stacja myjąca Electrolux PowerPro****** wprowadza nową jakość w czyszczeniu podłóg. Dzięki zaawansowanej technologii oddzielania brudnej wody, mopowanie odbywa się zawsze przy użyciu świeżej wody. Dyski mopujące są zwilżane wyłącznie czystą wodą z dedykowanego zbiornika, podczas gdy zanieczyszczenia trafiają do oddzielnej komory. Proces namaczania i odsączania dysków mopujących odbywa się automatycznie i trwa zaledwie 15 sekund, eliminując konieczność dotykania brudnej wody. Kompatybilność szczotki ze stacją myjącą Electrolux PowerPro ułatwia utrzymanie dysków mopujących w czystości, co zapewnia wyższy poziom higieny w porównaniu do tradycyjnych metod mopowania.

Odkurzacz bezprzewodowy Electrolux Power Hygienic 800, wyposażony w funkcję aktywnego mopowania oraz zaawansowane technologie filtracji i czyszczenia, zapewnia doskonałą efektywność sprzątania na każdej powierzchni, gwarantując higieniczną czystość i wygodę użytkowania. To wszystko sprawia, że Power Hygienic 800 jest zwycięzcą rankingu odkurzaczy bezprzewodowych Electrolux.

Artykuł sponsorowany powstał w ramach współpracy z marką Electrolux

* Na podstawie wewnętrznych badań mocy ssania przeprowadzonych w 2021 r na odkurzaczu ręcznym zgodnie z normą IEC 62885-2, w porównaniu z modelem WQ61-40OG

** Innowacyjna konstrukcja w połączeniu z mocą ssącą generowanąprzez silnik cyklonowy. Pomiar zgodny z IEC 62885-2. Badanie wewnętrzne mocy ssania dla jednostki ręcznej odkurzacza.

*** W porównaniu do pasywnego mopowania, technologia AKTYWNEGO MOPOWANIA - POWER PRO MOP rotujących dysków z prędkością 260 obrotów/minutę.

**** 5-stopniowy system filtracji w połączeniu z użyciem elektroszczotki BED PRO POWER+ z technologią UV usuwa do 99,99% cząsteczek o wielkości poniżej 1µm (mikrometra), takie jak pyłki, bakterie, zarodniki grzybów, roztocza kurzu domowego i inne alergeny. Badanie wewnętrzne. Pomiar zgodny z EN 60312-1:2017. Elektroszczotka z technologią UV montowana jest do jednostki ręcznej odkurzacza.

****** Stacja myjąca PowerPro jest akcesorium dodatkowym i nie wchodzi w skład zestawu z odkurzaczem. Możesz dokupić ją na electrolux.pl.

