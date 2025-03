Pogarsza się jakość powietrza? Teraz łatwiej zadbasz o czyste powietrze w domu dzięki wydajnemu oczyszczaczowi powietrza

Wśród nowoczesnych modeli oczyszczaczy powietrza wyróżnia się Electrolux Pure 900 EPU93171BG, który oferuje wydajność na poziomie 600 m³/h oraz funkcje nawilżania i wentylacji, zapewniając wysoką jakość powietrza przez cały rok. Urządzenie wyposażono w 9 trybów pracy i zaawansowaną 5-stopniową technologię filtracji, co sprawia, że jest skuteczne w walce z sezonowymi alergiami, zanieczyszczeniami, suchym powietrzem zimą oraz podczas upalnych letnich nocy. Electrolux Pure 900 można umieścić w dowolnym miejscu dzięki kompaktowym wymiarom 723x340x340 mm. Urządzenie efektywnie oczyszcza powietrze w dużych pomieszczeniach o powierzchni do 125 metrów kwadratowych*.

Dzięki technologii OneStream i zaawansowanej 5-stopniowej filtracji, oczyszczacz powietrza Electrolux Pure 900 oferuje wyjątkową wydajność, neutralizując do 99,99% badanych bakterii**, do 99,24% badanych wirusów*** oraz do 98% formaldehydu****. Wyposażony w filtr HEPA, urządzenie jest w stanie usunąć do 99,97% cząstek unoszących się w powietrzu o wielkości zaledwie 0,3 μm.