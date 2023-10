14 października obrączkowe zaćmienie Słońca. NASA wystrzeli trzy rakiety

Oprac.: Agnieszka Tkacz Astronomia

W sobotę (14 października) pasjonatów zjawisk astronomicznych czeka fascynujące wydarzenie - obrączkowe zaćmienie Słońca. Efektowny "pierścień ognia" nie będzie jednak widoczny z naszej półkuli. NASA zadba jednak o to, aby każdy mógł zobaczyć to spektakularne zjawisko. Ale to zaćmienie Słońca będzie nie tylko okazją do obserwacji. Naukowcy zamierzają wykorzystać je do badań.

Zdjęcie Obrączkowe zaćmienie Słońca będzie widoczne jedynie na półkuli zachodniej. / allexxandar / 123RF/PICSEL