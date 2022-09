Mimo, że Mars wyróżnia się krajobrazem typowo pustynnym, to jest w nim coś urzekającego i niepowtarzalnego. Możliwość spojrzenia na jego powierzchnię z perspektywy łazików marsjańskich sprawia, że każdy z internauta może poczuć się trochę Marsjaninem.

Poczuj się Marsjanin

To doświadczenie może okazać się jeszcze silniejsze po publikacji ostatniej panoramy złożonej z tysiąca oddzielnych fotografii wykonanych przez Perseverance. Przedstawia ona Marsa w najdrobniejszych szczegółach. Nigdy wcześniej nie uzyskano tak dokładnych zdjęć jego powierzchni.

Reklama

Ten niesamowity obraz powstał w delcie, znajdującej się w kraterze Jezero. Perseverance poszukuje tam oznak życia. Z naukowego punktu widzenia, trudno lepszą lokalizację niż miejsce, w którym prawdopodobnie około 3,5 mld lat temu płynęła woda.

Wideo youtube

Do stworzenia tak imponującej panoramy, wykorzystano system kamer Mastcam-Z, które wykonały łącznie 1118 pojedynczych fotografii. Stały się one częścią gigantycznej panoramy, przedstawiającej marsjański krajobraz w rozdzielczości 2,5-miliarda pikseli.

Niezwykły detal

Widać na niej między innymi ślady pozostawione przez poruszający się Perseverance. Stanowią one niewielki element całej fotografii, podczas gdy najbardziej widoczny okazuje się klif o długości około 10 metrów. Ten twór geologiczny znajduje się tuż przed łazikiem, a tworzące go skały mają miliardy lat i nieustannie poddawane są erozji wietrznej, przybierając postrzępione formy.

To oczywiście nie jedyne elementy marsjańskiej powierzchni, które można dostrzec na dokładnej panoramie. Po przybliżeniu uwidacznia się zdecydowanie więcej niuansów. Wśród nich są formy skalne oraz piasek otaczający najbliższe otoczenie łazika marsjańskiego. Uważa się, że są one jednymi z najdrobniejszych skał osadowych w delcie i to właśnie dlatego nadają się do poszukiwania życia.

Perseverance dokonuje analizy zawartości tych skał, wiercąc w nich otwory. W ten sposób zdobywa dla naukowców informacje na temat ich składu chemicznego i minerałów, które są w nich zawarte. Najnowszą panoramę można zobaczyć w materiale filmowym udostępnionym przez NASA na YouTube lub na stronie internetowej poświęconej misji łazika.