Asgardia, pierwszy kosmiczny naród ma już ponad milion obywateli

Astronomia

Pierwszy w historii świata naród kosmiczny żyje i ma się coraz lepiej. Asgardia to ziemia niczyja, nastawiona pokojowo do całego Wszechświata. Stać się jej obywatelem może każdy, kto tylko ma na to ochotę. Jeśli jeszcze nie dołączyliście do projektu przyszłości ludzkości, to nie czekajcie na oklaski.

Asgardia przyciąga coraz więcej entuzjastów podboju kosmosu /Asgardia /materiały prasowe