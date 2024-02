Bardzo Duży Teleskop uchwycił rdzeń Drogi Mlecznej. Widać mnóstwo gwiazd

Droga Mleczna, jak inne galaktyki, ma swoje centrum. Wiemy, że znajduje się tam wielka czarna dziura o nazwie Sagittarius A* i masie 4,3 mln mas Słońca. W te rejony został skierowany Bardzo Duży Teleskop (VLT) należący do ESO, czyli Europejskiego Obserwatorium Południowego.

Bardzo Duży Teleskop przechwycił rdzeń Drogi Mlecznej

Astronomowie skierowali Bardzo Duży Teleskop w kierunku obszaru Drogi Mlecznej o nazwie Sagittarius C (Sgr C). Jest to region, który sąsiaduje z czarną dziurą Sagittarius A* i dzieli go od niej tylko około 300 lat świetlnych. Dla porównania średnica całej galaktyki to 105,7 tys. lat świetlnych.

Zdjęcie Bardzo Duży Teleskop uchwycił na obrazie rdzeń Drogi Mlecznej z mnóstwem gwiazd. / ESO/F. Nogueras-Lara et al. / materiał zewnętrzny

Z wykorzystaniem VLT udało się zrobić zdjęcie tego obszaru w podczerwieni. Znajdują się tam setki tysięcy gwiazd. Tak naprawdę jest to tylko część z nich. Astronomowie twierdzą, że w tym miejscu jest znacznie więcej takich obiektów, ale są one zasłonięte warstwami gazu i pyłu, co uniemożliwia ich zobaczenie. Sugeruje się, że jest to żłobek, gdzie powstaje naprawdę całe mnóstwo nowych gwiazd.

Astronomowie wykorzystali kamerę na podczerwień HAWK-I z VLT

VLT ma zamontowaną kamerę na podczerwień HAWK-I, która to umożliwiła przybicie się przez mnóstwo pyły i gazu z centrum Drogi Mlecznej. Dzięki temu stało się możliwe dostrzeżenie populacji gwiazd z Sagittariusa C. Bardzo Duży Teleskop pozwolił też na ustalenie składu chemicznego obiektów. To wskazuje na fakt, że są one młode.

Badania wykazały, że gwiazdy z obszaru Sagittarius C są znacznie młodsze od populacji znajdującej się bliżej centrum galaktyki. To ważne odkrycie, które pozwoli w przyszłości szukać podobnych żłobków w naszej galaktyce.

Obserwatorium ESO w Chile

VLT należące do Europejskiego Obserwatorium Południowego to nie jeden, a cztery teleskopy o nazwach Antu, Kueyen, Melipal i Yepun znajdujące się na pustyni Atakama w północnej części Chile. Mogą one prowadzić obserwacje niezależnie lub w grupie tworząc wielki interferometr.

Obecnie trwają prace nad obserwatorium o jeszcze większych możliwościach. To Gigantyczny Teleskop Magellana, który planowo zostanie ukończony w 2029 r. Wchodzące w jego skład zwierciadła mają pozwolić na uzyskanie lustra o średnicy 24,5 m. Finalnie przełoży się to na znacznie większe możliwości z zakresu obrazowania.