Blue Origin - lot z Williamem Shatnerem przełożony

Astronomia

Jeśli nie mogliście się doczekać by zobaczyć słynnego kapitana Kirka w kosmosie, mamy złe wieści. Pogoda pokrzyżowała plany Blue Origin, przez co firma została zmuszona przełożyć start rakiety New Shepard.

Zdjęcie Cztery osoby, które polecą drugim załogowym lotem Blue Origin - misja NS18. / Twitter