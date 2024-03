Całkowite zaćmienie Słońca 2024. Czy zobaczymy je w Polsce?

Zaćmienie Słońca to wydarzenie, które zawsze przyciąga ogrom obserwatorów - zarówno profesjonalistów, jak i amatorów. W tym roku do zaćmienia Słońca dojdzie dwukrotnie. Najbliższy taki spektakl wydarzy się już niedługo, bo 8 kwietnia. Będzie to zaćmienie całkowite. Czy będzie je widać w Polsce?

8 kwietnia 2024 roku dojdzie do całkowitego zaćmienia Słońca. /123RF/PICSEL