Chińczycy wystrzelili na orbitę statek towarowy z tajemniczym ładunkiem

Państwo Środka ma bardzo ambitne plany związane z eksploracją kosmosu i budową obiektów na ziemskiej orbicie. Chińska Stacja Kosmiczna stała się już domem dla kilku załóg astronautów, a niebawem na jej pokładzie pojawią się kolejne. CNSA intensywnie przygotowuje się do tego momentu.

Jednym z elementów jest wysłanie do kosmicznego domu statku towarowego o nazwie Tianzhou 4. Start rakiety Długi Marsz 7 z autonomicznym statkiem towarowym wystartowała dziś (09.05) z centrum kosmicznego Wenchang w prowincji Hainan w południowych Chinach.

Nowa załoga na Chińskiej Stacji Kosmicznej Tiangong

Pojazd już połączył się ze stacją i dostarczył zapasy na jej pokład oraz kilka tajemniczych eksperymentów, które będą realizowane przez chińską załogę. Agencja nie ujawniła, wokół czego będą się one skupiały, ale eksperci domyślają się, że chodzi o przygotowania do kolonizacji Księżyca.

Nowa misja załogowa Shenzhou 14 ma odbyć się w czerwcu. Udział w niej weźmie trójka astronautów. Mało kto zdaje sobie sprawę z faktu, że ludzkość obecnie posiada na orbicie dwie kosmiczne placówki, na których stale przebywają astronauci. To niesamowite dokonanie. Co ciekawe, jeszcze w tej dekadzie możemy mieć nie tylko trzy stacje kosmiczne, ale również dwa hotele oraz pierwszą bazę na powierzchni Księżyca.

Chiny zapowiedziały, kiedy skolonizują Księżyc

Chiński rząd zapowiedział, że wyśle pierwszą załogę na Srebrny Glob już w 2026 roku. Podróż ma odbyć się na rakiecie o nazwie kodowej 9211. Będzie mogła ona zabrać na Księżyc do 27 ton ładunku. Ma to być rakieta o wielkości porównywalnej z Falcon Heavy od SpaceX czy Delta IV Heavy od United Launch Alliance.

Z ujawnionych informacji wynika, że będzie składać się z trzech rdzeni Długi Marsz 5 o średnicy 5 metrów każda. Rakieta ma być napędzana klastrami silników YF-100K, czyli ulepszonych wersji silników naftowych YF-100 używanych przez chińskie wyrzutnie Long March 5, 6 i 7.

Ale to nie wszystko, pierwotnie Chiny miały plan budowy jeszcze potężniejszej rakiety Długi Marsz 9 o średnicy 10 metrów, ale wygląda na to, że szybciej powstanie 921 i to właśnie ona zrealizuje księżycowe aspiracje Państwa Środka. Eksperci uważają, że ten pojazd powstanie, ale nie prędzej niż w 2028 roku.