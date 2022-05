Chiny nie chcą tylko poszukiwać surowców na Księżycu czy planetoidach. Rząd pragnie również dołożyć swoją cegiełkę do badań naukowych Wszechświata. W końcu Państwo Środka to bardzo bogaty kraj i musi pchać do przodu rozwój ludzkości.

Pierwszy i flagowy teleskop będzie nazywał się Xuntian i jego domem będzie Chińska Stacja Kosmiczna. Rząd planuje, że urządzenie ma swoimi możliwościami obserwacyjnymi przewyższać Kosmiczny Teleskop Hubble'a. To wspaniała wiadomość, ponieważ dzięki niemu będziemy mogli podziwiać odległe obiekty w świetle widzialnym, czyli w takim, jakim widzą nasze oczy.

Pierwszy potężny chiński teleskop o nazwie Xuntian

Chińska Agencja Kosmiczna chwali się, że teleskop będzie miał wielkość autobusu, i przy zaledwie 2 metrowej średnicy zwierciadła, będzie oferował aż 350 razy większe pole widzenia od Hubble'a. Urządzenie ma posiadać konstrukcję anastygmatyczną, z trzema zwierciadłami. Według CNSA, to pozwoli mu osiągnąć niesamowitą ostrość i jakość obrazów.

Na pokładzie Xuntian ma znaleźć się pięć instrumentów badawczych. Główna kamera do przeglądu nieba oraz cztery mniejsze do obserwacji pojedynczych obiektów. Oznacza to, że teleskop będzie w stanie jednocześnie prowadzić badania kilku ciał niebieskich, jak planety, komety czy planetoidy.

Domem Xuntian będzie Chińska Stacja Kosmiczna

Co ciekawe, teleskop Xuntian ma obserwować otchłań kosmosu z tej samej orbity, co Chińska Stacja Kosmiczna. Agencja planuje co jakiś czas podłączać urządzenie do kosmicznego domu w celu uzupełniania paliwa i serwisowania urządzeń.

Chińczycy chcą uniknąć problemów, jakie miał w swojej przeszłości Kosmiczny Teleskop Hubble'a, co skończyło się wysłaniem astronautów na wysokość aż 750 kilometrów ponad powierzchnię Ziemi, by go naprawić. Chiński teleskop ma rozpocząć pracę w 2023 roku.