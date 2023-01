Chiny kopiują rakietę Elona Muska. "Wygląda jak Starship"

Ale to nie wszystko. System ma pozwolić na transport kilkuosobowej załogi pomiędzy największymi miastami na świecie, a nawet zapewnić im udaną podróż na orbitę. Brzmi to niesamowicie, ale już takie zapowiedzi słyszeliśmy od nikogo innego, jak właśnie szefa SpaceX.

Chińczycy chcą jako pierwsi w XXI wieku polecieć na Księżyc

Chiński startup Space Epoch, współpracujący z CALT, obecnie szykuje się do pierwszego lotu tej rakiety. Inżynierowie przeprowadzili serię testów zbiornika paliwa ze stali nierdzewnej o średnicy 4,2 metra w połączeniu z silnikiem na metan i ciekły tlen Longyun-70, opracowanym przez producenta silników Jiuzhou Yunjian. Testy odbyły się w ośrodku testowym w prowincji Anhui.

Testy są częścią pekińskiej Space Epoch, która wcześniej ujawniła plany opracowania 64-metrowej rakiety ze stali nierdzewnej, zdolnej do uniesienia ładunku o masie do 6,5 tony na orbitę zsynchronizowaną ze Słońcem na wysokość do 1100 kilometrów. Rakieta będzie mogła być ponownie użyta do 20 razy, co sprawi, że koszty transportu ładunków na orbitę znacząco się obniżą.