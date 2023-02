Chwile grozy na ISS. Wszystkiemu winny rosyjski statek

Awaria dotknęła rosyjskiego bezzałogowego statku Progress 82, który stacjonuje na ISS od października. Szykowany jest do zabrania na Ziemię śmieci, które nagromadziły się na stacji.

W pewnym momencie doszło do silnej dekompresji statku na jego pokładzie, co mogło wywołać zagrożenie. Na szczęście sytuacja szybko znalazła się pod kontrolą.

Obecnie rosyjscy inżynierzy z krajowej agencji kosmicznej Roskosmos współpracują z NASA nad rozwiązaniem przyczyn awarii.

W dniu awarii statku Progress 82 na ISS zadokował kolejny rosyjski statek Progress 83, przewożący zapasy dla załogi.

Pomimo napięć wielu państw z Rosją ze względu na wojnę w Ukrainie, Moskwa dalej bezpośrednio uczestniczy w projekcie ISS.

