Co dalej z ISS? Rosja na nie! Rogozin zapowiada zerwanie współpracy

Daniel Górecki Astronomia

Szef rosyjskiej agencji kosmicznej, Dmitrij Rogozin, zmienia zdanie co do współpracy Rosji z Zachodem w zakresie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej tak często, że trudno się w tym wszystkim połapać - dopiero co pisaliśmy o porozumieniu, a to już nieaktualne.

Czy to definitywny koniec ISS? Rosja znowu zapowiada zerwanie współpracy 123RF/PICSEL