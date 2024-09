Co stało się z wodą i atmosferą na Marsie? Może być tam cały czas

Mars posiada swoją atmosferę, ale w rzeczywistości stanowi ona około 1 proc. tej ziemskiej. Dawniej mogła mieć znacznie większą miąższość. Zagadką pozostaje także obecność metanu w atmosferze i jego sezonowe wahania. Nowe badania zdają się tłumaczyć niewiadomą.

Co stało się z dwutlenkiem węgla na marsie? Jest tam cały czas

Gdy Mars miał jeszcze odpowiednio dużo wody, ta mogła przyczynić się do reakcji łańcuchowej, w której minerały ilaste zaczęły więzić dwutlenek węgla i powoli zamieniać go w metan. Naukowcy doszli do tego, obserwując chemię Ziemi oraz zestawiając to z przewidywanym zasięgiem gliny na Marsie. Oznacza to, że poprzednia teoria o całkowitej ucieczce atmosfery w kosmos może być nieprawdziwa. Według najnowszych badań aż 80 proc. dwutlenku węgla mogło zostać wchłonięte i magazynowane pod powierzchnią.

Jak wskazują naukowcy woda na Marsie przez miliardy lat wchodziła w reakcje z minerałem o nazwie oliwin. Jest on bogaty w żelazo, w związku z czym jego utlenianie nadało Czerwonej Planecie charakterystyczny kolor. Ale reakcja miała jeszcze jedną, istotną konsekwencję - uwalniała wodór. Ten z kolei mógł łączyć się z dwutlenkiem węgla, tworząc metan. Jednocześnie oliwin zmieniał się w serpentynit, a następnie smektyt, zatrzymując metan w środku.

- Gliny smektytowe mają dużą pojemność magazynowania węgla - powiedział dr Joshua Murray dla IFL Science. - Wykorzystaliśmy istniejącą wiedzę na temat tego, jak te minerały są magazynowane w glinach na Ziemi i ekstrapolowaliśmy, aby powiedzieć, jeśli powierzchnia Marsa ma w sobie tyle gliny, ile metanu można magazynować w tych glinach.

Ostateczne potwierdzenie tej teorii zależy od tego, ile gliny faktycznie znajduje się na Marsie. Na razie wiadomo, że rzeczywiście jest wiele regionów bogatych w ten materiał. Wyjaśnienie tego zagadnienia może okazać się kluczowe dla planowanych przyszłych misji. Metan z powodzeniem może być wykorzystywany jako źródło energii.

