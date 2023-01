Czy statek kosmiczny Dragon uratuje teleskop Hubble`a? NASA ma intrygujący plan

Dragon weźmie Hubble'a na hol?

Pomysł wydłużenia życia Kosmicznego Teleskopu Hubble'a ma polegać na zmianie jego orbity na bardziej oddaloną od Ziemi. W 1990 roku teleskop został umieszczony na wysokości ok. 540 km nad powierzchnią Ziemi. Jednak wraz z upływem lat teleskop zaczął coraz bardziej zbliżać się do naszej planety i obniżać swoją orbitę.

Amerykańska Agencja Kosmiczna uznała, że w pewnym momencie nie będzie miała wyjścia i zostanie zmuszona skierować teleskop do górnych warstw atmosfery, gdzie ulegnie spaleniu jeszcze przed dotarciem do powierzchni Ziemi. Naprawa teleskopu przestała być opłacalna.



Zdjęcie Astronauci Kathy Thornton i Tom Akers z misji wahadłowca STS-61 ćwiczą w basenie NASA naprawę Kosmicznego Teleskopu Hubble'a. (1993 rok) / East News

I tu pojawili się eksperci programu Polaris, realizowanego przez SpaceX i finansowanego przez miliardera Jareda Isaacmana, który we wrześniu 2021 roku poleciał w kosmos pojazdem Crew Dragon jako kosmiczny turysta. Ich plan zakłada, że do teleskopu podleci jeden z pojazdów SpaceX, przycumuje do niego, a następnie używając swoich silników niczym kosmiczny ciągnik, odciągnie go od Ziemi. Kosmiczny Teleskop Hubble'a dzięki tak śmiałej operacji znajdzie się na o wiele wyższej orbicie, dzięki czemu uda się wydłużyć jego misję o wiele lat. Podczas ostatniej misji serwisowej Kosmicznego Teleskopu Hubble'a astronauci doczepili do teleskopu specjalny uchwyt, aby w przyszłości operacja zmiany jego orbity była możliwa.