Poszukiwanie inteligentnego życia

Instytut SETI dostał niezwykle hojny prezent od zmarłego wieloletniego zwolennika idei poszukiwania obcego życia, Franklina Antonio. SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) to organizacja non-profit, której głównym celem jest „badanie, zrozumienie i wytłumaczenie pochodzenia, natury oraz rozpowszechnienia życia we Wszechświecie”.

Co więcej, zajmuje się poszukiwaniem jakichkolwiek śladów i sygnałów wysyłanych przez obce cywilizacje. Wykorzystując sieć teleskopów Allena (ATA), wsłuchuje się w pustkę wszechświata z nadzieję, że głos obcych przebije się przez szum kosmosu. SETI nie tylko słucha, ale również bada, w szczególności egzoplanety, które potencjalnie nadają się do życia.

Reklama