Droga Mleczna jest wypaczona. Naukowcy sądzą, że znają przyczynę zjawiska

Droga Mleczna to galaktyka, która jest wypaczona. Jej dysk jest skręcony i naukowcy od lat starają się ustalić, czym to może być spowodowane. Nowe badania sugerują, że może za to odpowiadać wielka plama ciemnej materii. Niestabilność Drogi Mlecznej udało się w dużym stopniu zbadać dzięki sondzie Gaia należącej do ESA.

Zdjęcie / Wikimedia Commons / domena publiczna