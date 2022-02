Dwie komety jednocześnie uderzyły w Słońce. Jest nagranie!

Filip Mielczarek Astronomia

Sonda SOHO uwieczniła na filmie dwie komety uderzające w Słońce. Chociaż takie obiekty często kończą swój żywot w naszej dziennej gwieździe, to rzadko zdarza się, by czyniły to grupowo. Zobaczcie ten moment na nagraniu.

SOHO zarejestrowało dwie komety "uderzające" w Słońce 123RF/PICSEL