Geminidy. Ostatnia noc spadających gwiazd w 2021 roku

Geminidy na polskim niebie są widoczne od 4 do 17 grudnia. Jednak maksimum tego roju meteorytów przypada z 13 na 14 grudnia (z poniedziałku na wtorek). Za ich obecność odpowiedzialna jest planetoida (3200) Phaeton, którą odkryto w 1983 roku.

Czym jest rój meteorów?

To fenomen polegający na wzmożonej aktywności meteorów w danym okresie. Meteor jest zjawiskiem, które zachodzi górnych partiach atmosfery ziemskiej wskutek wpadających w nią cząstek, drobin i pyłu pozostawionych w przestrzeni kosmicznej przez komety i planetoidy. Każdy rój meteorów ma swoje maksimum aktywności i to właśnie o nim mówimy - noc spadających gwiazd.

Dobrą informacją jest to, że Geminidy są rojem bardzo dobrym do obserwacji w polskich szerokościach geograficznych.

Dzisiejsza noc "spadających gwiazd" będzie ostatnią szansą w tym roku, by wziąć udział w tym kosmicznym spektaklu. Ostatecznie cały pokaz Geminidów zależy od pogody, bo nie wszędzie czeka nas bezchmurne niebo.

Noc spadających gwiazd w grudniu 2021. Kiedy oglądać deszcz meteorów?

Gołym okiem "spadające gwiazdy" będzie można obserwować już od godziny 16.30, jednak bardziej wyraźnie rój meteorów będzie widoczny od godziny 18.00.

W okolicach godziny pierwszej w nocy, Radiant Geminidów znajdzie się na obszarze Gwiazdozbioru Bliźniąt. Właśnie wtedy będzie doskonała okazja do uwiecznienia meteorów na fotografiach z długim czasem ekspozycji, a sama noc spadających gwiazd potrwa aż do świtu.

Na niebie będzie można obejrzeć wspaniałe widowisko. W ciągu godziny może spaść od 120 do nawet 130 meteorów, jednak średnia to kilkadziesiąt na godzinę. Do ich obserwacji nie jest potrzebny żaden specjalistyczny sprzęt.

Maksimum spadających gwiazd - gdzie oglądać?

Sama nazwa Geminidy wzięła się z faktu, że za każdym razem rój meteorów pojawia się i nadlatuje z okolic gwiazdozbioru Bliźniąt. Jego łacińska nazwa to Gemini i właśnie na obszarze tego gwiazdozbioru warto rozglądać się dziś za spadającymi gwiazdami. Radiant Geminidów, czyli niewielki obszar, w którym przecinają się drogi meteorów danego roju, znajduje się blisko najjaśniejszych gwiazd konstelacji Bliźniąt - Kastora i Polluksa.

Gdzie obejrzeć noc spadających gwiazd? Rój meteorów można podziwiać z każdego miejsca, które nie jest mocno rozświetlone. Najlepiej wybrać się poza miasto, gdzie duża ilość sztucznego światła utrudni obserwację.

Wybierając miejsce do obserwacji nieba warto więc korzystać z miejsc jak najbardziej zaciemnionych. Najlepszymi do tego obszarami są niedawno utworzone parki ciemnego nieba, których w Polsce mamy dwa - Izerski Park Ciemnego Nieba w Sudetach oraz Park Gwiezdnego Nieba "Bieszczady".