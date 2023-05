Daniela de Paulis z Instytutu SETI i Obserwatorium Green Bank zebrała międzynarodowy zespół ekspertów, w tym badaczy SETI, naukowców i artystów do projektu A Sign in Space (sygnał w kosmosie).

Celem jest zbadanie procesu dekodowania i interpretacji wiadomości od pozaziemskich cywilizacji. To proces, który wymaga globalnej współpracy, łączenia dyskusji wokół SETI, badań kosmicznych i społeczeństwa w wielu kulturach i obszarach wiedzy specjalistycznej.

Na Ziemię wysłany zostanie zakodowany sygnał

W ramach projektu już dziś, 24 maja 2023 roku orbiter ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) Europejskiej Agencji Kosmicznej, znajdujący się na orbicie wokół Marsa, prześle na Ziemię zakodowaną wiadomość symulującą odbiór sygnału od pozaziemskiej inteligencji.

W całej historii ludzkość szukała znaczenia w potężnych i transformujących zjawiskach. Otrzymanie wiadomości od cywilizacji pozaziemskiej byłoby głęboko transformującym doświadczeniem dla całej ludzkości. A Sign in Space oferuje bezprecedensową możliwość namacalnego przećwiczenia i przygotowania się do tego scenariusza poprzez globalną współpracę, wspierając otwarte poszukiwanie sensu we wszystkich kulturach i dyscyplinach. powiedziała Daniela de Paulis, wizjonerska artystka stojąca za projektem A Sign in Space

Trzy światowej klasy obserwatoria radioastronomiczne zlokalizowane na całym świecie wykryją zaszyfrowaną wiadomość. Należą do nich Allen Telescope Array (ATA) Instytutu SETI, Teleskop Zielonego Banku Roberta C. Byrda (GBT) w Obserwatorium Green Bank (GBO) oraz Obserwatorium Radioastronomicznej Stacji Medicina zarządzane przez Włoski Narodowy Instytut Astrofizyki (INAF). Konkretna treść zakodowanej wiadomości, opracowana przez de Paulis i jej zespół, jest obecnie nieujawniona, co pozwala opinii publicznej przyczynić się do dekodowania i interpretacji treści.

Projekt będzie transmitowany na żywo

Sonda ESA ExoMars Orbiter prześle zaszyfrowaną wiadomość 24 maja o godzinie 20:00 z odebraniem wiadomości na Ziemi 16 minut później. Aby zaangażować publiczność, Instytut SETI zorganizuje transmisję na żywo w serwisie YouTube , która zacznie się o 20:15.



― Ten eksperyment jest okazją dla świata, aby dowiedzieć się, w jaki sposób społeczność SETI, w całej swojej różnorodności, będzie współpracować, aby odbierać, przetwarzać, analizować i rozumieć znaczenie potencjalnego sygnału pozaziemskiego. To coś więcej niż astronomia, komunikacja z istotami pozaziemskimi będzie wymagać szerokiej wiedzy. Mamy nadzieję, że dzięki "A Sign in Space" poczynimy pierwsze kroki w kierunku zjednoczenia społeczności, aby sprostać temu wyzwaniu. ― powiedział naukowiec projektu ATA, dr Wael Farah

Po transmisji, zespoły ATA, GBT i Medicina przetworzą sygnał, a następnie udostępnią go publicznie do dekodowania.

Następnie, w ciągu 6-8 tygodni po transmisji zespół A Sign in Space zorganizuje serię otwartych wykładów na platformie Zoom, dotyczących społecznych implikacji wykrycia sygnału pochodzącego od cywilizacji pozaziemskiej.

