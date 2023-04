Dzisiaj pierwsze prywatne lądowanie na Księżycu! Gdzie oglądać?

Przyszłe misje są już opracowywane. Do 2025 roku ma zostać zakończony projekt Misja 2 i Misja 3, które wezmą udział również w programie NASA Artemis. Aktualnie dla Misji 1 siedem z dziesięciu kamieni milowych zostało osiągniętych. Pozostał jeszcze etap rozpoczęcia manewrów do lądowania, udane lądowanie na Księżycu i uruchomienie wszystkich systemów lądownika.

Pierwsze komercyjne lądowanie

Mimo że już na Księżycu byliśmy, to ta misja jest wyjątkowa. Jest to pierwszy raz w historii wypraw kosmicznych, kiedy cała misja jest w pełni sfinansowana z sektora prywatnego. Otwiera to nowe możliwości dla rozwoju przemysłu dla wielu firm, które biorą bądź chcą wziąć udział w wyścigu kosmicznym.

Japońska iSpace specjalizuje się w projektowaniu i budowie lądowników i łazików księżycowych. Jak mówi prezes firmy, zależy im na tym, aby rozszerzyć sferę ludzkiego życia w kosmosie, a co za tym idzie stworzyć zrównoważony świat mający możliwość taniego transportu zasobów na Księżyc.

Zapewni to również Japonii wejście do elitarnego kręgu krajów, które z powodzeniem wylądowały na Księżycu. Taki sukces na koncie mają do tej pory Chiny, Stany Zjednoczone i były Związek Radziecki. Na księżyc swoje łaziki próbowały wysłać Indie, jednak roztrzaskał się o powierzchnię Księżyca. Mimo niepowodzenia Indyjska Organizacja Badań Kosmicznych przygotowuje się do kolejnej misji.

