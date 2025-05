Ludzie, urodzeni w przedziale od 1995 do 2012 roku to generacja Z , młoda część społeczeństwa, która wkroczyła już na rynek pracy lub się do tego przymierza.

Dzięki dorastaniu w szybko postępującej cyfryzacji doskonale odnajdują się w sieci i sprawnie poruszają się w social mediach. Ich styl życia drastycznie różni się od poprzednich pokoleń, ponieważ to pierwsza generacja, która od początku miała swobodny dostęp do internetu.

Pokolenie Z ma najbardziej swobodny dostęp do randkowania i poznawania nowych ludzi. Wszystko to jest na wyciągnięcie ręki w aplikacji mobilnej, tymczasem biorą ślub lata po tym, jak to robili ich dziadkowie. Jak to się dzieje? Przesuwają potencjalnych partnerów palcem na ekranie telefonu i umawiają się z wieloma osobami, tylko po to, aby zostać odrzuconym i aby samemu odrzucić. Dzieje się to z ogromną częstotliwością.