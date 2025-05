Fałszywe recenzje w internecie. Jak się przed nimi bronić?

Wraz z rozwojem generatywnych modeli sztucznej inteligencji wzrosła liczba fałszywych recenzji online, co postawiło sprzedawców, dostawców usług oraz konsumentów w kropce. Narzędzia do generowania tekstu, które wykorzystują AI, pozwalają oszustom na szybsze i dokładniejsze tworzenie opinii, co może niszczyć cały wizerunek firmy, który często budowano latami.