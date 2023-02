Polska firma sprzedawała fałszywe opinie w Google Maps. Teraz zapłaci karę

Ilona Dobijańska Internet

Przed dokonaniem wyboru dotyczącego np. tego, gdzie zjem albo do jakiego weterynarza pójdę z moim kotem, najczęściej oddaję się lekturze opinii w Google’u. Zdarza się, że jest to całkiem niezła rozrywka, bowiem niektóre z nich zakrawają nawet o poezję (zwłaszcza te wyrażające niezadowolenie). Mimo tego, że traktuję to dość humorystycznie, wystawione opinie w znaczący sposób wpływają na to, czy skorzystam z danych usług, czy udam się na dalsze poszukiwania. Jak się okazuje, to może być jednak zwodnicze...

Zdjęcie Polska firma sprzedawała fałszywe opinie w Google Maps. Teraz zapłaci karę / ©tashka2000/123RF.COM / 123RF/PICSEL