SMS od OLX z linkiem. Takiego pomysłu na oszustwo jeszcze nie było

Nie masz konta na OLX? Nic nie szkodzi. Taki SMS może trafić też na twój telefon. Jeżeli posiadasz profil na tym portalu, a w smartfonie masz już wiadomości od OLX, SMS od oszustów trafi do wątku serwisu. To bardzo niebezpieczne, bo usypia naszą czujność.

Przejdźmy jednak do treści wiadomości. SMS zazwyczaj jest krótki i zawiera link, w który masz kliknąć. Raczej nie przypomina on komunikatów, jakie przesyła serwis OLX. W treści czytamy: "Zdobądź fundusze", a następnie jest link prowadzący do fałszywej strony. Logowanie na fałszywej witrynie może skutkować przekazaniem naszych danych cyberprzestępcom.

Reklama

Wykorzystanie przez oszustów wizerunku marki OLX ma oczywiście na celu wzbudzenie zaufania odbiorcy.

Oszustwo na OLX. Co robić, gdy przyszedł podejrzany SMS?

Cyberprzestępcy już wcześniej wykorzystywali wizerunek znanych platform internetowych. Teraz jest to OLX, kiedyś było to Allegro - oszuści namawiali do inwestowania w serwis poprzez reklamy umieszczane w mediach społecznościowych. Standardowo w takich przypadkach pojawiła się obietnica szybkiego i dużego zarobku.