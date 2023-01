Klik w reklamę, wydasz 1000 zł na Allegro i stracisz dużo więcej kasy

"Zainwestować w Allegro? Oblicz swój potencjalny zysk" - czytamy w reklamie, którą odnajdziemy między innymi na Facebooku.

Jak zwykle w takich przypadkach pojawia się obietnica zarobku, która w łatwy sposób może skusić wielu, zwłaszcza w obliczu inflacji. Widzimy też znajome logo popularnej platformy handlowej. Tak oszuści wykorzystują wizerunek marki.

Co stanie się, gdy klikniesz w taki materiał reklamowy?

Szybki, gwarantowany zysk z inwestycji w Allegro? Nic z tego!

Zostaniemy przeniesieni na fałszywą stronę internetową. Oszuści przekonują: "Zainwestuj w polskie marzenie! Inwestuj w Allegro! Firma Allegro rozpoczynała działalność w garażu, a teraz pokonuje gigantów, takich jak Amazon i eBay w ich własnej grze".

To przecież takie proste, prawda? Nie, ale cyberprzestępcy chcą w jakiś sposób nas namówić, więc czemu by nie przytoczyć pięknej historii o sukcesie, który jest niemal na wyciągnięcie ręki.

Pojawia się też zapewnienie, które jeszcze bardziej ma nam zapewnić same zyski: "Pamiętaj, że inwestując online możesz zyskać bez względu na to, w którą stronę pójdzie cena akcji. Jedyne, co musisz zrobić, to wybrać właściwy kierunek. Inwestuj w akcje Allegro już teraz!".

Co ciekawe, aby uzyskać więcej informacji nt. inwestycji... musimy się zarejestrować, podając swoje imię i nazwisko oraz adres mailowy, a także zgodzić się z zapisami polityki prywatności i regulaminu. Wyrażamy też zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych. Na stronie widnieje także zapis, że aby inwestować, musimy mieć ukończone 18 lat. W rzeczywistości inwestycja nie ma miejsca. Cyberprzestępcom zależy tylko na tym, aby nas okraść.

Na stronie wielokrotnie przywoływany jest serwis Allegro, ale odnajdziemy też znajome logo Visa, Mastercard i innych.