Wcześniejsze badania na ten temat były skupione na uczestnikach w wieku od średniego i trwały przez około 20 lat, jak przypominają naukowcy. Wykazały one, że palenie tytoniu i inne nawyki dotyczące zdrowia kształtują się zwykle przed 30. rokiem życia.

Grupę badawczą stanowiło kilkaset dzieci urodzonych w fińskim mieście Jyväskylä w 1959 roku. Były obserwowane od dzieciństwa do lat sześćdziesiątych, a zespół przeanalizował ich zdrowie psychiczne i fizyczne na podstawie danych zebranych z ankiet i badań lekarskich, gdy mieli oni 27 lat oraz 36, 42, 50 i 61 lat.

Ankiety badały zdrowie psychiczne na podstawie pytań dotyczących objawów depresji oraz ogólnego dobrostanu psychicznego. W ramach parametrów fizycznych sprawdzano ryzyko metaboliczne oparte na ciśnieniu krwi, obwodzie talii oraz poziomie glukozy, cholesterolu i innych tłuszczów we krwi. Ochotników pytano także o subiektywne odczucia odnośnie ich zdrowia.

Każdy etap był również oceną trzech ryzykownych zachowań: palenia tytoniu, nadmiernego spożycia alkoholu (co najmniej 7000 g rocznie przez kobiety i 10 000 g przez mężczyzn) oraz braku aktywności fizycznej (ćwiczenia rzadziej niż raz w tygodniu).

Okazało się, że osoby, które wykazywały wszystkie trzy niezdrowe nawyki, były w znacznie gorszej kondycji zarówno fizycznej, jak i psychicznej, w porównaniu do osób bez ryzykownych zachowań. Objawy depresyjne wzrosły o 0,1 punktu, wskaźnik ryzyka metabolicznego o 0,53 punktu, dobrostan psychiczny spadł o 0,1 punktu, a samoocena stanu zdrowia o 0,45 punktu.

Na co działa aktywność fizyczna, tytoń i alkohol?

- Choroby niezakaźne, takie jak choroby serca i rak, powodują prawie trzy czwarte zgonów na całym świecie. Jednak poprzez prowadzenie zdrowego stylu życia można zmniejszyć ryzyko rozwoju tych chorób i obniżyć szanse na przedwczesną śmierć - podkreśla główna autorka badania, dr Tiia Kekäläinen z Laurea University of Applied Sciences.

I chociaż warto dbać o zdrowie jak najwcześniej, to nigdy nie jest za późno, aby się do tego zabrać , zwracają uwagę badacze. Zauważają, że badanie miało charakter jedynie obserwacyjny, więc nie można było stwierdzić, że ryzykowne zachowania powodowały pogorszenie zdrowia, a nie odwrotnie.

Możliwe, że zależności te wpływały na siebie. Na przykład zestresowana osoba może nadmiernie pić, aby sobie poradzić z trudnościami, co z kolei może prowadzić do problemów w relacjach z rodziną i przyjaciółmi, przez co cierpi psychika.