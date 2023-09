Wspomniana egzoplaneta to ciało niebieskie sklasyfikowane pod nazwą TOI-1853 b orbitująca wokoło pomarańczowego karła o nazwie TOI-1853, którego masa i średnica stanowią około 80 proc. tego, co ma nasze Słońce. Odkryta planeta okazała się być dosyć nietypowa.

Egzoplaneta wielkości Neptuna, ale dużo masywniejsza

TOI-1853 b to egzoplaneta, która wielkością jest bardzo zbliżona do Neptuna. Okazuje się jednak, że jej masa jest nieproporcjonalnie dużo większa. Naukowcy oszacowali, że jest o ponad cztery razy większa względem lodowego olbrzyma z Układu Słonecznego. Jak to możliwe? Astronomowie nie są w stanie znaleźć odpowiedzi na to pytanie i na myśl przychodzi im jedna: taki świat nie powinien istnieć.

Jeśli szacunki są prawidłowe, to masa odkrytej egzoplanety jest prawie równa masie Saturna, która jest około 95 razy większy od masy Ziemi. Tymczasem planeta jest zbliżona wielkością do dużo mniejszego Neptuna. Naukowcy twierdzą, że jest to najmasywniejszy z dotychczas odkrytych światów tych rozmiarów.

"Nasz wynik to kolejny dowód na to, że badania egzoplanet nieustannie zaskakują. Wciąż znajdujemy naprawdę wyjątkowe światy dziesiątki lat po pierwszym odkryciu. Bycie częścią tej podróży jest ekscytujące" - powiedział Space.com główny autor badania Luca Naponiello, astrofizyk z Uniwersytetu w Rzymie, który dodał: "Odkrycie TOI-1853 b sugeruje, że duże planety mogą zawierać zaskakujące ilości ciężkich pierwiastków, znacznie więcej niż wcześniej sądzono."

TOI-1853 b odkryty przez TESS

Warto dodać, że egzoplaneta TOI-1853 b została odkryta z użyciem teleskopu TESS należącego do NASA. Obserwatorium pozwoliło już na znalezienie tysięcy nowych egzoplanet, z których część wymaga potwierdzenia dodatkowymi badaniami.

TOI-1853 b to piekielny świat. Egzoplaneta znajduje się bardzo blisko swojej gwiazdy. Jest to odległość około 50 razy mniejsza w porównaniu do Ziemi i Słonca. Dlatego panują tam ekstremalnie wysokie temperatury sięgające 1200 stopni Celsjusza. Ponadto orbita jest bardzo krótka i jeden obieg trwa tylko 30 godzin. Układ znajduje się około 544 lat świetlnych od nas.