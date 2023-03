Elon Musk "popsuł" Kosmiczny Teleskop Hubble'a. Obawa o zagładę ludzkości

Astronomowie załamują ręce nad Elonem Muskiem

W wywiadzie dla New York Times, McDowell przyznał, że astronomowie z NASA borykają się z ogromnymi problemami w obserwacjach odległych obiektów za pomocą np. Kosmicznego Teleskopu Hubble'a. Chociaż działa on już ponad 30 lat i znajduje się na ziemskiej orbicie, a nie na Ziemi, to jednak duża część jego badań została zniszczona przez satelity Elona Muska.

Ten smutny fakt potwierdzają dane. Otóż w latach 2009-2020, prawdopodobieństwo pojawienia się satelity na zdjęciu wykonanym przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a wynosiło 3,7 procenta. Ale zaledwie rok później, czyli w 2021 roku, liczba ta dramatycznie wzrosła do 5,9 procenta. Z każdym nowym rokiem będzie coraz gorzej i będzie się to odbywało w zastraszającym tempie.