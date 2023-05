Elon Musk w opałach. NASA zdecydowała, szef Amazonu wyśle ludzi na Księżyc

Blue Origin zbuduje lądownik z zespołem National Team

Firma założona przez Jeffa Bezosa sama nie zrealizuje tego projektu. Pomoże tutaj National Team, czyli konsorcjum kilku firm na czele z Blue Origin. Lądownik o nazwie Blue Moon pomoże budować firma Lockheed Martin, Boeing, Draper, Astrobotic i Honeybee Robotics. W pełni wielokrotnego użytku czteroosobowy lądownik zostanie wykorzystany w misji Artemis 5, która jest obecnie planowana na 2029 rok.

Przedstawiciele firmy oświadczyli, że lądownik Blue Moon będzie miał 16 metrów wysokości. Ma on pojawić się w dwóch konfiguracjach, jednej do lądowania ludzi na powierzchni Księżyca, a drugiej do lądowania ładunku i sprzętu. Będzie w stanie dostarczyć 30 ton metrycznych w konfiguracji wielokrotnego użytku i 30 ton metrycznych w konfiguracji jednokierunkowej. Specyfikacje projektowe wymagają, aby lądownik obsługiwał 30-dniowe misje na Księżyc.

Co ciekawe, NASA zakłada, że rakieta Space Launch System (SLS) wystrzeli załogową kapsułę Orion do Księżycowego Portu Kosmicznego o nazwie Gateway, skąd astronauci przeniosą się do lądownika Blue Moon i następnie wylądują na powierzchni. Nie jest tajemnicą, że NASA wybrała firmę Blue Origin, ponieważ dzięki niej w użytku będzie rakieta SLS, która powstawała w wielkich bólach, a koszty jej budowy osiągnęły niewyobrażalny poziom i teraz nie można tego zmarnować.