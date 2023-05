Kreml nie chce niezależności gospodarczej Ugandy

Jest to satelita obserwacyjny, który ma pozwolić wesprzeć badania nad prognozowaniem pogody, a także monitorowaniem bezpieczeństwa granic i zapobieganiem katastrofom naturalnym. Chociaż kraj boryka się z ogromnymi problemami gospodarczymi, rząd zamierza w dalszym ciągu rozwijać przemysł kosmiczny, by zapewnić mieszkańcom lepszą jakość życia.

Tymczasem wystrzelenie satelity spotkało się z negatywnymi reakcjami społeczeństwa. Obywatele zarzucili rządowi, że w trudnych czasach, gdzie wielu ludzi głoduje, wydaje się miliony na bezsensowne projekty kosmiczne. Tymczasem eksperci ze świata przemysłu kosmicznego tłumaczą, że właśnie kosmiczne urządzenia badawcze mogą pomóc rządowi lepiej radzić sobie z efektem zmian klimatycznych, poczynić oszczędności i ograniczyć problem głodu w kraju.

Przy okazji tematu Rosji i Afryki nie można nie wspomnieć, że Rosja dostarcza zboże do krajów afrykańskich i Kremlowi nie zależy, by mogły one stać się samodzielne i lepiej zarządzać swoimi zasobami, np. właśnie za pomocą technologii kosmicznych. Dlatego Kreml wymusił na władzach Ugandy podpisanie umowy o kontrolowaniu rozbudowy instalacji orbitalnych. Nie bez znaczenia jest też fakt, że w przyszłości Uganda może tak mocno rozwinąć swoją flotę satelitów i pojazdów kosmicznych, że zagrozi militarnie upadającej Rosji.