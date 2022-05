Elon Musk zaprasza Was na zwiedzanie kosmicznego Starbase

To już drugi raz, gdy miliarder postanowił pokazać od środka swoje kosmiczne królestwo. Materiał z zeszłego roku składał się z trzech części, a najnowszy ma tylko jedną, jednak jest o wiele ciekawsza, gdyż w Starbase obecnie dzieje się znacznie więcej fascynujących rzeczy.

Zwiedzanie Starbase trwa nieco ponad 44 minuty. Film został opublikowany w zeszły weekend na kanale ekipy Everyday Astronaut na serwisie YouTube. Film powstał dzięki patronom kanału. Jego twórcy podkreślają, że jeśli kogoś interesuje wszystko to, co dzieje się w Starbase, to może wesprzeć ich działania, a takich filmów będzie więcej.

W materiałach od entuzjastów przemysłu kosmicznego ukazano tajemniczy High Bay, czyli ośrodek budowy prototypów Starshipa i Boosterów, a także można dowiedzieć się więcej na temat budowy najpotężniejszego systemu transportu kosmicznego oraz planów na przyszłość.

Oczywiście, ludziom z Everyday Astronaut bezustannie towarzyszy Elon Musk, który oprowadza ich po ośrodku, odpowiada na ich pytania i przy tym ujawnia ciekawe plany dotyczące lotu na Księżyc czy pierwszą wyprawę na Marsa. Jeśli zastanawiacie się, co będzie działo się w najbliższych tygodniach w Starbase, to koniecznie obejrzyjcie cały materiał.

Przypominamy, że obecnie załoga Elona Muska ma już praktycznie gotowy statek Starship. Firma wciąż czeka na zielone światło do kosmicznego testu zestawu od Federalnej Agencji Lotnictwa. Nie ma szans, byśmy zobaczyli Starship w locie przed podróżą wokół Księżyca potężnej rakiety SLS od NASA.

Niestety, agencja ma problemy z Space Launch System, chociaż kilka tygodni temu została ona już zainstalowana na platformie startowej. Na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się pierwszy jej lot, a tym samym, kiedy zobaczymy na niebie Starshipa.