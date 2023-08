ESA udostępnia pierwsze zdjęcia z Euclid. Teleskop zbada ciemną materię i energię

"Wyjątkowe pierwsze zdjęcia uzyskane za pomocą instrumentów Euclid w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni otwierają nową erę kosmologii obserwacyjnej i astronomii statystycznej" — powiedział w oświadczeniu Yannick Mellier, astronom z Institut d'Astrophysique de Paris i kierownik Konsorcjum Euclid.

ESA twierdzi, że instrumenty działają prawidłowo

Europejska Agencja Kosmiczna wyjaśnia, że choć pierwsze zdjęcia przesłane przez Euclid nie mają zbyt wielkiego znaczenia naukowego, tak pokazują, że instrumenty obserwatorium działają zgodnie z założeniami naukowców.

VIS (Visible Instrument) to kamera, która rejestruje kosmos poprzez część widma elektromagnetycznego, która jest widoczna dla ludzkich oczu, na długości fal między 550 a 900 nanometrów. Natomiast NISP (Near-Infrared Spectrometer and Photometer) to spektrometr i fotometr bliskiej podczerwieni, który pełni dwie role. Jego pierwszym zadaniem jest obrazowanie w świetle podczerwonym lub świetle niewidocznym dla ludzkich oczu, które mieści się w zakresie od około 950 do 2020 nanometrów. Po drugie może dokładnie zmierzyć, ile światła emituje każda galaktyka. Tego typu pomiary mają pozwolić na lepsze zbadanie ciemnej energii oraz materii, które nadal skrywają przed nami wiele tajemnic.