Europa będzie miała swój potężny kosmiczny teleskop

Europejski projekt kosmicznego obserwatorium Plato właśnie otrzymał od ESA zielone światło do realizacji w ramach programu Cosmic Vision. Chodzi tutaj o jeden z najbardziej zaawansowanych w historii instrumentów obserwacyjnych, dzięki któremu astronomowie z Europejskiej Agencji Kosmicznej będą mogli dokładnie zbadać chemiczne właściwości atmosfer nawet tysiąca egzoplanet.

Naukowcy nie ukrywają, że celem tego wielkiego przedsięwzięcia jest poszukiwanie drugiej Ziemi, na której może rozkwitać życie biologiczne. Taki obiekt mógłby stać się w przyszłości drugim domem dla ludzkości, gdyby zagrażała nam kosmiczna katastrofa lub chcielibyśmy stać się cywilizacją międzyplanetarną. Co najważniejsze, projekt właśnie przeszedł krytyczny przegląd i został w pełni zaakceptowany do realizacji.

26 kamer ma wykryć tysiące egzoplanet

Prototyp urządzenia to platforma statku kosmicznego i moduł ładunku. Na pokładzie obserwatorium ma znaleźć się 26 kamer wysokiej rozdzielczości. Posłużą one do wykrywania obcych planet krążących wokół gwiazd podobnych do naszego Słońca i analizowania składu chemicznego ich atmosfer.



Ładunek Plato opiera się na podejściu wieloteleskopowym, obejmującym łącznie 26 kamer: zestaw 24 "normalnych" kamer zorganizowanych w 4 grupy oraz zestaw 2 "szybkich" kamer do jasnych gwiazd. 24 "normalne" kamery pracują z czasem naświetlania 25 sekund i monitorują gwiazdy słabsze niż 8 magnitudo. Dwie "szybkie" kamery pracują w kadencji 2,5 sekundy, aby obserwować gwiazdy o jasnościach od 4 do 8 magnitudo. Wszystkie kamery to teleskopy refrakcyjne z sześcioma obiektywami. Każda kamera jest wyposażona we własną matrycę CCD, ma pole widzenia 1100° i obiektyw o średnicy 120 mm.



ESA poinformowała, że w trakcie przeglądu realizowanego w kilku europejskich zakładach, zostały sprawdzone prawie wszystkie aspekty produkcji, montażu i testowania kamer. Naukowcy tłumaczą, że właściwości termoelastyczne stołu optycznego, na którym znajdują się kamery, zostały zweryfikowane za pomocą nowatorskiej techniki testowej opracowanej przez głównego wykonawcę statku kosmicznego, firmę OHB System AG.

Start misji Plato ma odbyć się już w 2026 roku

W najbliższym czasie inżynierowie z firmy z Thales Alenia Space z siedzibą we Francji przeprowadzą testy kolejnych podzespołów instrumentu obserwacyjnego. Następnym ważnym kamieniem milowym dla misji będzie krytyczny przegląd projektu statku kosmicznego w 2023 roku. Pozwoli on zweryfikować praktyczność całego instrumentu przed przystąpieniem do jego ostatecznego montażu.

Plato ma zostać wyniesiony do punktu L2, oddalonego od Ziemi o 1,5 miliona kilometrów, pod koniec 2026 roku. Od tego momentu teleskop będzie obserwował ponad 200 tysięcy gwiazd w trakcie swojej misji wstępnie zaplanowanej na cztery lata. Urządzenie zacznie szukać regularnych tranzytów, czyli przejść planet przed tarczą gwiazd. Dzięki tej metodzie można skutecznie wykryć nie tylko tysiące skalistych egzoplanet, ale również poznać skład ich atmosfer, a nawet dowiedzieć się więcej o ich macierzystych gwiazdach, czyli żółtych karłach.