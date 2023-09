Droga Mleczna ma kilku sąsiadów w postaci galaktyk karłowatych i są to m.in. Wielki oraz Mały Obłok Magellana. Najbliższą nam dużą galaktyką jest Andromeda, która znajduje się około 2,52 mln lat świetlnych od nas. Możemy podziwiać ten piękny obiekt spiralny na nowym zdjęciu, które przechwycił chiński teleskop uruchomiony kilka dni temu.

Galaktyka Andromedy na zdjęciu z chińskiego teleskopu

Chiński teleskop WFST Wide Field Survey Telescope zlokalizowany jest w górach w północno-zachodniej prowincji Qinghai i został uruchomiony w niedzielę (17 września). Obserwatorium ma średnicę 2,5 m i jednym z jego pierwszych zdjęć jest obraz galaktyki Andromedy, która została przechwycona w pełnej krasie.

Zdjęcie Galaktyka Andromedy na zdjęciu z teleskopu WFST / University of Science and Technology of China/Handout via Xinhua / materiał zewnętrzny

Galaktyka Andromedy na zdjęciu z teleskopu WFST widoczna jest w wysokiej rozdzielczości, co ujawnia bogactwo szczegółów. Widzimy, że jest to obiekt spiralny (podobnie jak Droga Mleczna). Stało się to możliwe za sprawą specjalnych detektorów mozaikowych CCD o rozdzielczości 9k x 9k, co oznacza, że oferuje rozdzielczość 9000 pikseli zarówno w osi poziomej, jak i pionowej. To umożliwia przechwytywanie wyjątkowo szczegółowych obrazów astronomicznych.

Galaktyka Andromedy jest większa od Drogi Mlecznej i do niedawna była uważana za największy obiekt tego typu w tym regionie wszechświata. Jej średnica rozciąga się na 220 tys. lat świetlnych i ma około biliona gwiazd. Dla porównania średnica naszej galaktyki to 105,7 tys. lat świetlnych. Liczbę gwiazd w Drodze Mlecznej szacuje się na około 400 mld.

WSFT to przełom w chińskiej astronomii

WFST został opracowany wspólnie przez Chiński Uniwersytet Naukowo-Technologiczny i Obserwatorium Purple Mountain (PMO) w ramach Chińskiej Akademii Nauk (CAS). Obserwatorium stanowi przełom w astronomii Państwa Środka i jego budowa rozpoczęła się w lipcu 2019 r. w pobliżu miasta Lenghu, na płaskowyżu o średniej wysokości 4000 m nad poziomem morza.

Zdjęcie Chiński teleskop WFST / University of Science and Technology of China / materiał zewnętrzny

Wybór miejsca budowy teleskopu nie był przypadkowy. Jest to region, który charakteryzuje się czystym niebem w nocy, stabilnymi warunkami atmosferycznymi oraz małym wpływem sztucznego oświetlenia. Jednym z zadań obserwatorium będzie monitorowanie obiektów bliskich Ziemi.