Gigantyczna asteroida zbliża się do Ziemi. Większa od Wieży Eiffla

Najmniejsze z nich mierzą około 9 metrów, natomiast największe osiągają setki kilometrów średnicy. Obserwowanymi przez nas planetoidami, czyli największymi asteroidami, znajdującymi się w Układzie Słonecznym, są Ceres o średnicy około 944 kilometrów oraz Westa o średnicy 525 kilometrów.

Asteroida 2006 HV5

Asteroida 2006 HV5 stanowi jeden z wielu obiektów aktualnie znajdujących się blisko Ziemi, które naukowcy stale monitorują. Near-Earth Objects, czyli NEOs są to wszystkie ciała astronomiczne, które przelatują obok orbity Ziemi w promieniu około 48 milionów kilometrów. Jednak niektóre z nich określane są mianem „obiektów potencjalnie niebezpiecznych”. Zalicza się do nich obiekty, które mają co najmniej 150 metrów średnicy i mogące zbliżać się do orbity Ziemi na odległość nie mniejszą, niż 7,48 milionów kilometrów.