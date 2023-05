Gigantyczna dziura pojawiła się na Słońcu. "Astronomowie zaskoczeni"

Słońce z każdym kolejnym miesiącem nieubłaganie zbliża się do maksimum w swoim cyklu aktynowości, które przypada na rok 2025. Oznacza to, że na powierzchni będzie pojawiało się coraz więcej plam. W efekcie tego może dochodzić do wybuchów w plamach i wyrzutów materii, która docierając do Ziemi w formie wiatru słonecznego, może doprowadzić do powstania potężnej burzy geomagnetycznej.

Pozytywnym tego aspektem jest pojawienie się przepięknych tańczących zórz polarnych nawet nad Polską, a negatywnym jest wzrost zagrożenia awariami sieci energetycznych, a nawet kompletnym paraliżem całej ludzkości. Obecnie nie jesteśmy w stanie temu zaradzić, ale dzięki takim obrazom Słońca, możemy spróbować przewidywać kosmiczną pogodę i takie niebezpieczne sytuacje.

