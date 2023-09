Gorący jowisz z najdłuższym rokiem znaleziony przez TESS

TESS to teleskop wystrzelony przez NASA kilka lat temu. Obserwatorium służy do wyłapywania w kosmosie egzoplanet, których to do tej pory odkryto kilka tysięcy. Naukowcy w danych znaleźli kolejny obiekt, który sklasyfikowano pod nazwą TOI-4600c. Jest to bardzo ciekawa planeta, która z pewnością zasługuje na uwagę.

TOI-4600c z najdłuższym rokiem wśród egzoplanet znalezionych przez TESS

Egzoplaneta TOI-4600c wyróżnia się na tle innych światów znalezionych z wykorzystaniem TESS najdłuższym rokiem. Jeden obieg wokoło gwiazdy trwa tam 482,82 ziemskich dni, czyli około 16 miesięcy. Dla porównania absolutnym rekordzistą pod tym względem jest świat, który na wykonanie jednej orbity potrzebuje 80 tys. ziemskich lat. Ta planeta znajduje się jednak bardzo daleko od własnej gwiazdy. Astronomowie oszacowali, że jest to około 2 tys. razy więcej w porównaniu do odległości Ziemi od Słońca.

Zdjęcie Teleskop TESS / materiały prasowe

Gorące jowisze cechują się wysokimi temperaturami, ale w przypadku TOI-4600c jest inaczej. Planeta jest chłodna. Średnia temperatura na powierzchni to -78 stopni Celsjusza. To sprawia, że świat ten jest jednym z najchłodniejszych wśród odkrytych przez TESS.

Egzoplaneta TOI-4600c to gazowy olbrzym, który wielkością jest zbliżony do Saturna. W układzie znajduje się jeszcze inna planeta, którą także odkryto z wykorzystaniem TESS. Jest to TOI-4600b większe od Neptuna. Świat ten również jest gorącym jowiszem, ale z krótszą orbitą w postaci 82,69 dni oraz średnią temperaturą na poziomoie 76,6 stopni Celsjusza.

Pewne planety są prawdziwą zagadką

TESS odkrył tysiące egzoplanet, z których wiele potrzebuje jeszcze potwierdzenia poprzez dodatkowe badania i obserwacje. Niektóre ze znalezionych światów są naprawdę zaskakujące. Takim jest z pewnością planeta TOI-1853 b oddalona od nas o około 544 lata świetlne. Wielkością przypomina Neptuna, ale okazuje się, że ma ponad cztery razy większą od niego masę. Naukowcy nie znają odpowiedzi na pytania związane z tym, jak to stało się możliwe i obecnie rozkładają ręce.