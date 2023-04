Za dwa lata minie 60 lat od pierwszego spaceru kosmicznego. Debiutantem był niejaki Aleksiej Leonow, który przebywał poza statkiem dokładnie 12 minut.

Od tamtej pory spacery takie odbywają się regularnie, ale do tej pory nie było arabskiego astronauty, który wyszedłby poza Międzynarodową Stację Kosmiczną.

Nowe osoby na ISS

Wspomniany astronauta to obywatel Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Sultan Alneyadi. Wraz z nim pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej opuści przedstawiciel NASA z USA, Steve Bowen. Amerykanin jest już weteranem, bo będzie to jego ósmy spacer kosmiczny. Pierwszy raz zameldował się na ISS 16 listopada 2008 roku. Wraz z nimi na początku marca bieżącego roku na stację poleciał także Warren Hoburg, ale również rosyjski astronauta, Andriej Fiediajew.

Spacery w przestrzeni kosmicznej sprowadzają się zazwyczaj do rozbudowy stacji, a także jej konserwacji. Tym razem astronauci zainstalują nowy panel słoneczny, który zwiększy ilość energii na ISS. Będzie to kolejny już element nowej instalacji. Wyjście astronautów rozpocznie się o godzinie 15:15 czasu polskiego w piątek, 28 kwietnia. Prace instalacyjne powinny trwać około 6 i pół godziny.

Spacer kosmiczny na ISS - gdzie obejrzeć?

Jak już przyzwyczaiła nas NASA, czyli Amerykańska Agencja Kosmiczna większe, ale także mniejsze wydarzenia są transmitowane. Nie jest to jednak byle jaka transmisja, bo zawsze okraszona jest długimi analizami, które rozpoczynają się wcześniej. Tak jest i w tym przypadku, bo transmisja rozpocznie się półtorej godziny przed otworzeniem śluz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

ISS - konflikt amerykańsko-rosyjski

Na skutek ambitnych planów Rosjan, którzy za cel postawili sobie podbój kosmosu, zdecydowali się oni opuścić Międzynarodową Stację Kosmiczną. Do tej pory współpraca Amerykanów i Rosjan układała się w miarę pomyślnie. Był nawet taki etap, że NASA zamykając swój program lotów w kosmos, doprowadziła do uzależnienia się od rosyjskich lotów, które zabierały amerykańskich astronautów. W 2021 roku Rosjanie ogłosili, że opuszczają ISS i zaprzestaną wspierania finansowego projektu. Ma to nastąpić do 2024 roku.