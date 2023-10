Internet oszalał na punkcie "pierścienia ognia". Niesamowite zdjęcia!

Czym jest "pierścień ognia", o którym wszyscy mówią od kilku dniu? To wyjątkowo efektowne zaćmienie Słońca, znane jako zaćmienie obrączkowe. O zaćmieniu Słońca mówimy, kiedy Księżyc znajdzie się pomiędzy nim a Ziemią, tym samym przysłaniając światło słoneczne. Jest to możliwe, bo chociaż Księżyc jest ok. 400 razy mniejszy od Słońca, to znajduje się około 400 razy bliżej Ziemi, więc oba ciała są widziane z Ziemi prawie w tych samych rozmiarach kątowych.



Zaćmienie obrączkowe to wyjątkowy spektakl

Ale że orbita Księżyca jest eliptyczna, to czasem nasz satelita znajduje się zbyt daleko od Ziemi, aby całkowicie zasłonić tarczę słoneczną. Jeśli do zaćmienia dochodzi, gdy jest w najdalszym punkcie, jego tarcza wydaje się mniejsza niż Słońce. Wtedy ogniste światło słońca otacza cień księżyca, tworząc tzw. pierścień ognia i mówimy o obrączkowym zaćmieniu Słońca. Czas trwania zaćmienia obrączkowego może być bardzo różny, od 10 sekund do około 12,5 minuty - najdłuższe obrączkowe zaćmienie Słońca w XXI wieku miało miejsce 15 stycznia 2010 i trwało 11:08 min.