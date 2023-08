Spis treści: 01 Perseidy. Kiedy i o której godzinie noc spadających gwiazd w 2023 roku?

02 Gdzie najlepiej robić zdjęcia Perseidów? Najlepsze miejsce

03 Jak fotografować Perseidy? Sprzęt i ustawienia aparatu

Perseidy. Kiedy i o której godzinie noc spadających gwiazd w 2023 roku?

Perseidy to komety, które co roku można obserwować na niebie. Są niezwykle popularne w Polsce z uwagi na to, że Gwiazdozbiór Perseusza, w którego pobliżu znajduje się obszar aktywności Perseidów, jest doskonale widoczny z terenu naszego kraju. Jest to jedna z większych konstelacji znajdujących się na niebie północnym.

Kiedy i o której godzinie będzie można podziwiać spadające gwiazdy? Perseidy są widoczne już od 17 lipca, jednak ich największa aktywność przypada na noc z 12 na 13 sierpnia. Obserwatorzy nieba mogą liczyć na największą liczbę spadających gwiazd nieco po godzinie 21.30. W następnych dniach aktywność roju Perseidów nie będzie już tak duża, jednak mogą pojawiać się na niebie do 24 sierpnia.

Reklama

Gdzie najlepiej robić zdjęcia Perseidów? Najlepsze miejsce

Miłośnicy astrofotografii z pewnością zastanawiają się, gdzie najlepiej robić zdjęcia Perseidów. Kluczowy jest wybór odpowiedniego miejsca. Najlepiej udać się gdzieś, gdzie jest jak najmniej źródeł światła. Do tego celu nada się wieś, działka lub inny obszar pozamiejski, który nie jest "zanieczyszczony" światłem.

Idealnie byłoby udać się na wzniesienie lub wzgórze, z którego obserwacja Perseidów byłaby najwygodniejsza. Osoby, które z jakichś powodów nie mogą opuścić miasta, a chciałyby zrobić zdjęcia Perseidom, powinny wyruszyć na poszukiwanie miejsc usytuowanych powyżej źródeł światła. Może to być na przykład najwyższe piętro wielopoziomowego parkingu.

Zdjęcie Perseidy najlepiej obserwować poza obszarami zanieczyszczonymi światłem. Do tego celu idealna będzie wieś lub inne tereny pozamiejskie. / 123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL

Przed wyruszeniem na obserwację Perseidów, dobrze jest również sprawdzić pogodę. Na nic zdadzą się przygotowania, jeśli zachmurzenie całkowicie uniemożliwi oglądanie spadających gwiazd.

Jak fotografować Perseidy? Sprzęt i ustawienia aparatu

Niezwykle ważną kwestią w kontekście fotografowania Perseidów i ogólnie astrofotografii jest wybór właściwego sprzętu. Niezbędny będzie oczywiście aparat i statyw, a także jasny obiektyw, najlepiej szerokokątny. Fotografując Perseidy trzeba ustawić odpowiednio długie naświetlanie (około 20 sekund) oraz czułość na poziomie około 1600 ISO. W zależności od warunków warto poeksperymentować nieco z tą wartością i w razie konieczności zwiększać ją (jednak bez przesady, bo zdjęcia mogą wyjść ziarniste). Warto użyć przysłony na poziomie f/2,8-f/4.

Co ciekawe, nawet posiadacze zwykłych smartfonów mogą spróbować zrobić zdjęcia Perseidom. W wielu aparatach w telefonach istnieje możliwość ustawień ręcznych, w tym wyboru wartości ISO oraz czasu naświetlania. Jednak wówczas niezbędny również okaże się statyw – próba robienia zdjęcia "z ręki" spowoduje, że fotografia będzie rozmazana. Właściwie ustabilizowany smartfon, około 20-sekundowy czas naświetlania oraz ISO powyżej 1600 mogą sprawić, że uda się uzyskać fantastyczne zdjęcia Perseidów.

Przeczytaj też:

Niesamowite zjawiska na polskim niebie. Czekają nas nie tylko spadające gwiazdy



Dwie pełnie. W sierpniu 2023 Superksiężyc i Niebieski Księżyc

Kalendarz astronomiczny 2023. Planety, gwiazdy, zjawiska dziś na niebie