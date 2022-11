Jak zostać współczesnym astronautą? Agnieszka Elwertowska rozwiewa wątpliwości

Sławomir Matz Astronomia

Minęło już 10 lat od momentu, w którym Polska dołączyła do Europejskiej Agencji Kosmicznej. W tym czasie świat dokonał ogromnego postępu, otwierając nowe możliwości do lotu w przestrzeń kosmiczną. Mimo to Polska nadal nie doczekała się kolejnego polskiego astronauty. I zanim wydacie miliony dolarów na lot w kapsule Elona Muska, aby stać się drugim polskim astronautą, musicie wiedzieć, że nie ma dróg na skróty. Dlaczego? Opowie o tym Agnieszka Elwertowska, która od wielu lat robi wszystko, aby zostać pierwszą polską astronautką.

Zdjęcie Droga do bycia astronautą nie jest łatwa, lecz możliwość oglądania Ziemi z kosmosu wiele wynagradza. / Ruslan Burlaka, Pixabay / Pexels.com