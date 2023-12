Japońska sonda blisko celu. Lądowanie na Księżycu w przyszłym miesiącu

Japońska misja księżycowa

W Boże Narodzenie japońska sonda Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) osiągnęła orbitę Księżyca. Stanowi to niezwykle ważny krok w kierunku udanego lądowania na powierzchni Srebrnego Globu, które ma nastąpić już w przyszłym miesiącu. Inteligentny lądownik został nazwany „Księżycowy Snajper”, ponieważ głównym celem misji jest demonstracja precyzyjnego lądowania w odległości do 100 metrów od wyznaczonego celu.

Zazwyczaj lądownik ma bardzo dużo miejsca, by swobodnie wykonać manewr zejścia. Agencje wyznaczają przeważnie zasięg o promieniu jednego kilometra. Jeżeli lądowanie się powiedzie, Japonia stanie się dopiero piątym krajem, któremu udało się wylądować na naszym naturalnym satelicie. Do tej pory dokonały tego: Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny i Indie.

SLIM pomyślnie wszedł na orbitę Księżyca o 16:51 czasu japońskiego. Zmiana trajektorii została osiągnięta zgodnie z pierwotnym planem i nie ma nic niezwykłego w warunkach sondy. Podała Japońska Agencja Badań Kosmicznych (JAXA) w oświadczeniu opublikowanym w poniedziałkowy wieczór.

Lądownik „Księżycowy Snajper” przesyła pierwsze zdjęcia

Nie tylko udało się osiągnąć orbitę Księżyca, ale również sonda przesłała pierwsze zdjęcia jego powierzchni. JAXA na swoim koncie X opublikowała monochromatyczne, ale niezwykle szczegółowe zdjęcia kraterów księżycowych.