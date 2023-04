Najpotężniejsza rakieta świata

Starship to system transportowy wielokrotnego użytku. Zaprojektowany został z myślą o przenoszeniu zarówno załogi, jak i ładunków na orbitę okołoziemską. Ma pomóc również w powrocie ludzkości na Księżyc, a w przyszłości odbywać podróże na Marsa. Testy rakiety Starship pomogą w doskonaleniu technologii, co w konsekwencji przełoży się na prawdopodobieństwo sukcesu w przyszłości. Jak mówią naukowcy ze SpaceX, każdy test uczy nowych rzeczy i pozwala przyspieszyć rozwój podroży kosmicznych.

Do tej pory wykonano wiele testów z użyciem górnego stopnia rakiety, demonstrując możliwości odbywania kontrolowanego lotu. Pomogły również zweryfikować cały projekt rakiety, pokazując, że Starship może przelecieć przez poddźwiękową fazę wejścia, zanim ponownie włączy silniki i zacznie pionową konfigurację lądowania. Również wielokrotnie testowano silniki Raptor. Nie tylko rakieta jest konstrukcją godną podziwu, ponieważ SpaceX zbudowało również największą na świecie wieżę startowo-przechwytującą, która liczy 146 metrów wysokości. Została specjalnie zaprojektowana w celu wystrzelenia i złapania superciężkiej rakiety.

Data lotu rakiety Starship

W związku z datą ustanowioną przez Elona muska odnośnie do kolejnej próbę lotu Starship, pojawiły się memy i komentarze. Data 20.04 nawiązuje do symbolu slangowego 420 związanego z kulturą entuzjastów konopi oraz żartu nawiązującego do 4:20 dyrektora generalnego SpaceX Elona Muska, za który w 2018 roku zapłacił ogromną grzywnę.